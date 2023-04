3. Liga, Gruppe 2 Tor von Silvan Diaz sichert Kriens das Unentschieden gegen Küssnacht a/R Je ein Punkt für Kriens und Küssnacht a/R: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Kriens einen Punkt, als Silvan Diaz in der 94. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Kriens: Silvan Diaz hatte davor in der 23. Minute zum 1:0 für Kriens getroffen. Gleichstand stellte Adin Pasalic durch seinen Treffer für Küssnacht a/R in der 48. Minute her. Abdulrahman Othman brachte Küssnacht a/R 2:1 in Führung (65. Minute).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kriens gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Küssnacht a/R für Antonio Linares Jimenez (47.) und Nicola Landolt (89.).

Kriens schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 51 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Kriens bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Kriens hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Kriens spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ebikon I (Platz 8). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Küssnacht a/R bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 43 Punkte. Küssnacht a/R hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Küssnacht a/R spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kickers Luzern (Rang 7). Die Partie findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: SC Kriens II - FC Küssnacht a/R 1 2:2 (1:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 23. Silvan Diaz 1:0. 48. Adin Pasalic 1:1. 65. Abdulrahman Othman 1:2. 94. Silvan Diaz 2:2. – Kriens: Pascal Brügger, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Leonardo Ignatov, Mike Amrhein, Luis Velaj, Marsell Dedaj, Tiago Teixeira Azevedo, Silvan Diaz, Noah Gabriel, Noah Vozza, Renato Jorka Valle Santamaria. – Küssnacht a/R: Morris Gügler, Sebastian Tschupp, Elias Ulrich, Lars Zimmermann, Adin Pasalic, Nicola Landolt, Joel Lieb, Michael Stadler, Abdulrahman Othman, Antonio Linares Jimenez, Simon Reber. – Verwarnungen: 45. Marsell Dedaj, 47. Antonio Linares Jimenez, 60. Luis Velaj, 72. Damiano Bonorva, 82. Silvan Diaz, 89. Nicola Landolt.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 18:27 Uhr.