Frauen 3. Liga Tor von Veronika Koshi sichert Hünenberg das Unentschieden gegen Ascona 1:1 lautet das Resultat zwischen Hünenberg und Ascona. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Moira Bulfaro traf in der 69. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Veronika Koshi traf in der 87. Minute für Ascona zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Moira Bulfaro von Ascona erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Hünenberg nicht verändert. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 9. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Luzerner SC an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Ascona hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 4. Ascona hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ascona zuhause mit seinem Tabellennachbarn SC Kriens (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: FC Hünenberg - FC Ascona 1:1 (0:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 69. Moira Bulfaro 0:1. 87. Veronika Koshi 1:1. – Hünenberg: Martina Bazzani, Sara Barmettler, Nadine Klemm, Aisha Bachmann, Denise Windegger, Svenja Leuthard, Sarah Jenni, Gina Bachmann, Roberta Studer, Veronika Koshi, Jana Knüsel. – Ascona: Sonia Denicola, Giulia Martini, Sara Mecic, Sandra Petrova, Charlotte Roux, Axelle Orru, Giulia Nicoli, Jeanine Raschetti, Benedetta Cena, Moira Bulfaro, Aurora Bruno. – Verwarnungen: 70. Moira Bulfaro.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 20:25 Uhr.