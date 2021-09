4. Liga, Gruppe 1 Torloses Remis zwischen Menzingen und Steinhausen Im Spiel zwischen Menzingen und Steinhausen sind keine Tore gefallen. Die Teams nehmen je einen Punkt nach Hause.

(chm)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Menzingen erhielten Charothorn Kiatprasert (60.) und Marc Staub (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Steinhausen, Sandro Gschwend (93.) kassierte sie.

In der Tabelle liegt Menzingen weiterhin auf Rang 7. Das Team hat vier Punkte. Menzingen hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Rotkreuz II (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Sportpark Rotkreuz, Rotkreuz).

In der Tabelle verbessert sich Steinhausen von Rang 2 auf 1. Das Team hat zehn Punkte. Steinhausen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Steinhausen in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Schattdorf zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: SC Menzingen - SC Steinhausen 0:0 (0:0) - Chrüzegg, Menzingen – keine Tore – Menzingen: Yannic Kälin, David Philipp, Charothorn Kiatprasert, Marc Staub, Robin Suter, Sasa Sotonica, Kenyatta Lorenzo Beck, Ramon Meyer, Andreas Zürcher, Nicolas Kälin, Fabio Eggenberg. – Steinhausen: Marco Thoma, Marco Salza, Arbër Hoxha, Kevin Schlumpf, Shane Price, Etienne Baumann, Pascal Grossenbacher, Leonat Hoxha, Luca Betschart, Kristian Kovac, Sandro Gschwend. – Verwarnungen: 60. Charothorn Kiatprasert, 92. Marc Staub, 93. Sandro Gschwend.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schattdorf - FC Aegeri 2 1:2, FC Brunnen - SC Goldau III 3:2, SC Menzingen - SC Steinhausen 0:0

Tabelle: 1. SC Steinhausen 4 Spiele/10 Punkte (13:3). 2. FC Aegeri 2 4/10 (10:5), 3. FC Schattdorf 4/9 (10:2), 4. FC Brunnen 4/9 (10:6), 5. SC Cham III 4/6 (10:13), 6. FC Rotkreuz II 3/4 (5:7), 7. SC Menzingen 4/4 (5:7), 8. Weggiser SC 4/3 (7:8), 9. FC Walchwil 3/0 (0:12), 10. SC Goldau III 4/0 (4:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2021 23:23 Uhr.