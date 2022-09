4. Liga, Gruppe 6 Triengen bezwingt Gunzwil – Mario Baumann trifft zum Sieg Triengen gewinnt am Samstag zuhause gegen Gunzwil 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 20 Minuten: Den Auftakt machte Pedro Zinga, der in der 40. Minute für Triengen zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Julian Fähndrich durch seinen Treffer für Gunzwil in der 56. Minute her. In der 60. Minute schoss Mario Baumann Triengen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Triengen, Marco Clemente (83.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Gunzwil, nämlich für Jan Fankhauser (70.).

In der Abwehr gehört Triengen zu den Besten: Total liess das Team 5 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.8 Toren pro Spiel (Rang 1).

Triengen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 3. Für Triengen ist es der zweite Sieg in Serie.

Triengen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Emmenbrücke II an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (20.00 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Nach der Niederlage büsst Gunzwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 9. Gunzwil hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gunzwil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Sempach a. Die Partie findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Triengen 1 - FC Gunzwil 2:1 (1:0) - Schäracher, Triengen – Tore: 40. Pedro Zinga 1:0. 56. Julian Fähndrich 1:1. 60. Mario Baumann 2:1. – Triengen: Lukas Wyss, Nicola Häfliger, Joel Roos, Cyrill Földes, Marco Clemente, Arjanit Marki, Mario Baumann, Lirim Rudaj, Pedro Zinga, Dario Riesen, Daniel Daka. – Gunzwil: Andrin Bättig, Dario Schumacher, Erich Fallegger, Kenny Horn, Dario Felix, Niels Dirken, Julian Fähndrich, Daniel Kost, Luca Stirnemann, Markus Barmettler, Jan Fankhauser. – Verwarnungen: 70. Jan Fankhauser, 83. Marco Clemente.

