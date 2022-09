4. Liga, Gruppe 5 Triengen gewinnt erstmals beim Spiel gegen Buttisholz Für Triengen hat es am Samstag im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Buttisholz 5:3.

Das Skore eröffnete Micael Alexandre Marques Teixeira in der 6. Minute. Er traf für Triengen zum 1:0. Wiederum Micael Alexandre Marques Teixeira erhöhte in der 20. Minute auf 2:0 für Triengen. Der Anschlusstreffer für Buttisholz zum 1:2 kam in der 52. Minute. Verantwortlich dafür war Manuel Grüter.

Florian Manstein erhöhte in der 55. Minute zur 3:1-Führung für Triengen. Triengen erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Joao Manuel Teixeira Marta weiter auf 4:1. Jannick Primoschitz verkürzte in der 72. Minute den Rückstand von Buttisholz auf 2:4.

Dank dem Treffer von Roland Widmer (76.) reduzierte sich der Rückstand für Buttisholz auf ein Tor (3:4). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alan Ferreira de Almeida in der 79. Minute. Er traf zum 5:3 für Triengen.

Gelbe Karten gab es bei Triengen für Micael Alexandre Marques Teixeira (71.) und Vitor Manuel Pires Ramos (88.). Bei Buttisholz erhielten Roland Widmer (46.) und Nils Brunner (88.) eine gelbe Karte.

Dass Triengen gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen fünf Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Triengen die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Buttisholz ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Die Tabellensituation bleibt für Triengen unverändert. Drei Punkte bedeuten Rang 9. Der erste Sieg der Saison für Triengen folgt nach vier Niederlagen und null Unentschieden.

Für Triengen geht es in einem Heimspiel gegen FC Schüpfheim (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Nach der Niederlage büsst Buttisholz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Für Buttisholz geht es auswärts gegen FC Sempach b (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Triengen 2 3:5 (0:2) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 6. Micael Alexandre Marques Teixeira 0:1. 20. Micael Alexandre Marques Teixeira 0:2. 52. Manuel Grüter 1:2. 55. Florian Manstein 1:3. 69. Joao Manuel Teixeira Marta 1:4. 72. Jannick Primoschitz 2:4. 76. Roland Widmer 3:4. 79. Alan Ferreira de Almeida 3:5. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Silvano Mazzotta, Timon Kaufmann, Léon Ziswiler, Gian Brunner, Tobias Schnider, Marco Delacher, Tobias Goller, Nils Brunner, Roland Widmer, Manuel Grüter. – Triengen: Flavio Santos Marques, Manuel Joaquim Resende Patricio, Adis Seferovic, Fabian Koch, Manuel Steger, Florian Manstein, Joao Manuel Teixeira Marta, Vitor Manuel Pires Ramos, To Miguel Pereira Pinto, Claudio Manuel Marques Teixeira, Micael Alexandre Marques Teixeira. – Verwarnungen: 46. Roland Widmer, 71. Micael Alexandre Marques Teixeira, 88. Vitor Manuel Pires Ramos, 88. Nils Brunner.

