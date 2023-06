4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Triengen gewinnt erstmals beim Spiel gegen Buttisholz – To Miguel Pereira Pinto trifft dreimal Triengen hat am Sonntag zuhause Buttisholz besiegt und hat damit im achten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 5:2.

Buttisholz war einmal in Führung, und zwar in der 20. Minute, als Adrian Grüter zum Zwischenstand von 2:1 traf. In der 21. Minute traf To Miguel Pereira Pinto für Triengen zum 2:2-Ausgleich.

Danach drehte Triengen auf. Das Team schoss ab der 46. Minute noch drei weitere Tore, während Buttisholz kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:2.

Matchwinner für Triengen war To Miguel Pereira Pinto, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Triengen waren: Maicon Da Silva Bonifacio (1 Treffer) und Dario Baumli (1 Treffe.) die Torschützen für Buttisholz waren: Christian Betschart und Adrian Grüter.

Gelbe Karten gab es bei Triengen für To Miguel Pereira Pinto (41.) und Claudio Manuel Marques Teixeira (77.). Bei Buttisholz erhielten Nils Brunner (23.) und Jannick Primoschitz (60.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Triengen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.1 pro Spiel. Das bedeutet, dass Triengen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Triengen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Fünf Punkte bedeuten Rang 8. Der erste Sieg der Saison für Triengen folgt nach vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Triengen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Triengen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 7. Buttisholz hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Buttisholz ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Triengen 2 - FC Buttisholz 5:2 (3:2) - Spielnummer: 210537 – Tore: 7. Maicon Da Silva Bonifacio 1:0. 10. Christian Betschart 1:1. 20. Adrian Grüter 1:2. 21. To Miguel Pereira Pinto 2:2. 46. To Miguel Pereira Pinto 3:2. 47. To Miguel Pereira Pinto 4:2. 92. Dario Baumli 5:2. – Triengen: Flavio Santos Marques, Marcos Rafael Oliveira Faria, Maicon Da Silva Bonifacio, Adis Seferovic, Marcio Cardoso, Micael Alexandre Marques Teixeira, Joao Manuel Teixeira Marta, Claudio Manuel Marques Teixeira, Vitor Manuel Pires Ramos, Mauro Ferreira Da Rocha, To Miguel Pereira Pinto. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Silvano Mazzotta, Christian Betschart, Léon Ziswiler, Gian Brunner, Marco Delacher, Dominik Jetishi, Adrian Grüter, Nils Brunner, Nicolas Bremgartner, Robin Wäfler. – Verwarnungen: 23. Nils Brunner, 41. To Miguel Pereira Pinto, 60. Jannick Primoschitz, 77. Claudio Manuel Marques Teixeira.

