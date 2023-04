4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Triengen mit drei Punkten auswärts gegen Entlebuch – Joel Roos als Matchwinner Triengen behielt im Spiel gegen Entlebuch am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Triengen geriet zunächst in Rückstand, als Jörg Dahinden in der 7. Minute die zwischenzeitliche Führung für Entlebuch gelang. In der 22. Minute glich Triengen jedoch aus und ging in der 71. Minute in Führung. Torschützen waren Yanick Fischer und Joel Roos.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Triengen. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Entlebuch, Oliver Müller (92.) kassierte sie.

Triengen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Im nächsten Spiel trifft Triengen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Emmenbrücke II. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Entlebuch liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Entlebuch spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Nebikon (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Triengen 1 1:2 (1:1) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 7. Jörg Dahinden 1:0. 22. Yanick Fischer 1:1. 71. Joel Roos 1:2. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Lars Unternährer, Damian Müller, Luis Bachmann, Adrian Wigger, Timo Bieri, Jörg Dahinden, Valentin Haas, Pascal Vogel, Oliver Müller, Ueli Renggli. – Triengen: Daniel Mestre Guerreiro, Dario Riesen, Joel Roos, Cyrill Földes, Joel Righetti, Joel Sommerhalder, Yanick Fischer, Lirim Rudaj, Sandro Müller, Pedro Zinga, Daniel Daka. – Verwarnungen: 16. Joel Roos, 63. Daniel Daka, 82. Lukas Arnold, 88. Lirim Rudaj, 92. Cyrill Földes, 92. Oliver Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 14:04 Uhr.