4. Liga, Gruppe 6 Triengen mit drei Punkten auswärts gegen Reiden – Arjanit Marki als Matchwinner Triengen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Reiden 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 60. Minute schoss Arjanit Marki das 1:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Triengen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.8 Tore pro Partie (Rang 1).

Triengen verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Triengen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren. Triengen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Triengen wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Gunzwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

In der Tabelle verliert Reiden Plätze und zwar von Rang 5 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Für Reiden war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Reiden verlor zudem erstmals zuhause.

Reiden tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Sempach a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 28. September statt (20.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: SC Reiden - FC Triengen 1 0:1 (0:0) - Kleinfeld, Reiden – Tor: 60. Arjanit Marki 0:1. – Reiden: Manuel Steinmann, Gianluca De Lucia, Kevin Bieri, Michael Planzer, Nicolas Berger, Ueli Riedweg, Pascal Jordi, Jörg Bühlmann, Dominik Kneubühler, Dominic Gautschi, Joel Wirz. – Triengen: Lukas Wyss, Michael Bucher, Lukas Arnold, Marco Clemente, Nicola Häfliger, Sandro Müller, Mario Baumann, Lirim Rudaj, Pedro Zinga, Arjanit Marki, Daniel Daka. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 18:25 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.