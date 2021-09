4. Liga, Gruppe 5 Triengen mit drei Punkten auswärts gegen Schüpfheim Triengen behielt im Spiel gegen Schüpfheim am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Andy Sommer für Triengen. In der 10. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Triengen stellte Steven Sommer in Minute 55 her. Der Anschlusstreffer für Schüpfheim zum 1:2 kam in der 63. Minute. Verantwortlich dafür war Patrick Christen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte André Coelho Dos Santos in der 71. Minute. Er traf zum 3:1 für Triengen.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Triengen sah Erdon Stojkaj (70.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Triengen weitere vier gelbe Karten. Bei Schüpfheim sah Marco Zemp (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marco Zemp (50.) und Lars Distel (59.).

In der Tabelle liegt Triengen weiterhin auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Triengen folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden.

Für Triengen geht es zuhause gegen SC Eich (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (19.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

In der Tabelle verliert Schüpfheim Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Schüpfheim muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Schüpfheim zuhause und einmal auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Schüpfheim auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Willisau. Die Partie findet am 9. September statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Schüpfheim - FC Triengen 2 1:3 (0:1) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 10. Andy Sommer 0:1. 55. Steven Sommer 0:2. 63. Patrick Christen 1:2. 71. André Coelho Dos Santos 1:3. – Schüpfheim: Daniel Emmenegger, Julian Eicher, Lars Distel, Aaron Haas, Mario Schöpfer, Noel Emmenegger, Cedric Steffen, Christian Haas, Maurice Balmer, Joel Zihlmann, Marco Zemp. – Triengen: Flavio Santos Marques, Marcio Cardoso, Adis Seferovic, Marcos Rafael Oliveira Faria, Enger Emilio Florian De Los Santos, Steven Sommer, Erdon Stojkaj, Claudio Manuel Marques Teixeira, To Miguel Pereira Pinto, Jetmir Dalipi, Andy Sommer. – Verwarnungen: 35. To Miguel Pereira Pinto, 50. Marco Zemp, 55. Steven Sommer, 59. Lars Distel, 59. Erdon Stojkaj, 68. André Coelho Dos Santos – Ausschlüsse: 70. Erdon Stojkaj, 80. Marco Zemp.

Tabelle: 1. FC Zell 2 Spiele/6 Punkte (8:2). 2. FC Willisau 2/6 (7:4), 3. SC Nebikon 2/6 (2:0), 4. SC Eich 2/3 (3:1), 5. FC Sempach 2/3 (3:4), 6. FC Sursee 2/3 (3:5), 7. FC Buttisholz 2/3 (3:3), 8. FC Triengen 2 3/3 (6:7), 9. FC Entlebuch 2/0 (0:5), 10. FC Schüpfheim 3/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2021 13:18 Uhr.