4. Liga, Gruppe 5 Triengen verliert gegen Seriensieger Zell Zell reiht Sieg an Sieg: Gegen Triengen hat das Team am Dienstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zell: Flavio Peter brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Durch Penalty kam es in der 12. Minute zum Ausgleich für Triengen. To Miguel Pereira Pinto verwandelte erfolgreich. Kevin Bürli schoss Zell in der 17. Minute zur 2:1-Führung.

Mit seinem Tor in der 19. Minute brachte Marco Roos Zell mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Flavio Peter, der in der 34. Minute die Führung für Zell auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Triengen sah Enger Emilio Florian De Los Santos (85.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Triengen weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Zell, nämlich für Roderic Bucher (40.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Zell bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Triengen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 8).

Zell verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach sechs Spielen 18 Punkte auf dem Konto. Zell feiert mit dem Sieg gegen Triengen bereits den sechsten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Zell geht es zuhause gegen FC Willisau (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Für Triengen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 7. Triengen hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Triengen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Entlebuch (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Triengen 2 - FC Zell 1:4 (1:4) - Schäracher, Triengen – Tore: 5. Flavio Peter 0:1. 12. To Miguel Pereira Pinto (Penalty) 1:1.17. Kevin Bürli 1:2. 19. Marco Roos 1:3. 34. Flavio Peter 1:4. – Triengen: Flavio Santos Marques, Cristian Nunes Morais, Adis Seferovic, Marcos Rafael Oliveira Faria, Enger Emilio Florian De Los Santos, To Miguel Pereira Pinto, Claudio Manuel Marques Teixeira, Kujtim Gegollaj, Marcio Cardoso, Erdon Stojkaj, Andy Sommer. – Zell: Joel Birrer, Raphael Ritter, Christoph Roth, Fabian Knupp, Janis Bangerter, André Peter, Kevin Bürli, Roderic Bucher, Lorin Bättig, Marco Roos, Flavio Peter. – Verwarnungen: 18. Enger Emilio Florian De Los Santos, 22. Adis Seferovic, 40. Roderic Bucher, 67. Lirim Rudaj, 68. Claudio Manuel Marques Teixeira – Ausschluss: 85. Enger Emilio Florian De Los Santos.

Tabelle: 1. FC Zell 6 Spiele/18 Punkte (24:4). 2. SC Eich 5/12 (15:4), 3. FC Sempach 5/12 (10:7), 4. SC Nebikon 5/10 (8:4), 5. FC Willisau 5/7 (14:14), 6. FC Buttisholz 5/6 (8:12), 7. FC Triengen 2 6/6 (10:17), 8. FC Sursee 5/4 (6:12), 9. FC Schüpfheim 5/1 (6:11), 10. FC Entlebuch 5/0 (3:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.09.2021 23:13 Uhr.