3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Adligenswil gegen Kriens Überraschender Sieg für Adligenswil: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Kriens (5. Rang) auswärts 3:1 geschlagen.

Kriens ging zunächst in der 5. Minute in Führung, als Epikad Tafa zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Silvan Zeller aber den Ausgleich für Adligenswil. Per Penalty traf Reto Mattmann in der 42. Minute zur 2:1-Führung für Adligenswil. Mit dem 3:1 für Adligenswil schoss Philipp Hoffmann das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Adligenswil, nämlich für Ivo Lombriser (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kriens, Silvan Diaz (66.) kassierte sie.

Adligenswil verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 12. Adligenswil hat bisher zweimal gewonnen, 16mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Adligenswil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Hitzkirch (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Für Kriens hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Kriens geht es auf fremdem Terrain gegen FC Kickers Luzern (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: SC Kriens II - FC Adligenswil 1:3 (1:3) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 5. Epikad Tafa 1:0. 8. Silvan Zeller 1:1. 42. Reto Mattmann (Penalty) 1:2.49. Philipp Hoffmann 1:3. – Kriens: Pascal Brügger, Damiano Bonorva, Mike Amrhein, Matteo Wicki, Marsell Dedaj, Tiago Teixeira Azevedo, Noah Vozza, Leonardo Ignatov, Silvan Diaz, Epikad Tafa, Renato Jorka Valle Santamaria. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Raphael Gutzwiller, Reto Mattmann, Andri Duss, Sarankan Kandiah, Lucca Bühler, Philipp Hoffmann, Luca Ravarotto, Moritz Hirt, Marius Hoffmann, Dominique Lottenbach. – Verwarnungen: 66. Silvan Diaz, 92. Ivo Lombriser.

