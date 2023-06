4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Überraschungssieg für Alpnach gegen Horw – Dreifach-Torschütze Carlos Filipe Da Costa Fernandes Überraschung bei Alpnach gegen Horw: Der Tabellenneunte (Alpnach) hat am Samstag zuhause den Tabellenersten 4:3 besiegt.

Das Skore eröffnete Carlos Filipe Da Costa Fernandes in der 17. Minute. Er traf für Alpnach zum 1:0. Der Ausgleich für Horw fiel in der 35. Minute (Daniel Vögtli). Das Tor von Carlos Filipe Da Costa Fernandes in der 39. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Alpnach.

Alpnach baute in der 50. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Carlos Filipe Da Costa Fernandes. Es handelte sich um einen Penalty. Dank dem Treffer von Marco Wyss (64.) reduzierte sich der Rückstand für Horw auf ein Tor (2:3). Raul Micael Machado Carneiro sorgte in der 87. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Alpnach. In der Schlussphase kam Horw noch auf 3:4 heran. Dario Feer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Alpnach sah Carlos Filipe Da Costa Fernandes (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Carlos Filipe Da Costa Fernandes (93.) und Raul Micael Machado Carneiro (95.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Horw, Niklas Köb (98.) kassierte sie.

Dass Alpnach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen neun Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Alpnach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Horw so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Alpnach. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 8. Alpnach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Alpnach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Trotz der Niederlage bleibt Horw auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 20 Punkte auf dem Konto. Horw hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Horw ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Alpnach b - FC Horw 4:3 (2:1) - Spielnummer: 210303 – Tore: 17. Carlos Filipe Da Costa Fernandes 1:0. 35. Daniel Vögtli 1:1. 39. Carlos Filipe Da Costa Fernandes 2:1. 50. Carlos Filipe Da Costa Fernandes (Penalty) 3:1.64. Marco Wyss 3:2. 87. Raul Micael Machado Carneiro 4:2. 88. Dario Feer 4:3. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Marko Kobas, Gabriel Goncalves Da Silva, José Lemos Chaves, Ruben Alexander De Sousa Gonçalves, Diogo Filipe Costa Santos, Ricardo Filipe Francisco Cruz, Paulo Jorge Madureira Vieira, Raul Micael Machado Carneiro, Carlos Filipe Da Costa Fernandes, Filipe José Sousa Nogueira. – Horw: Lukas Muggli, Nick Camenzind, Niklas Köb, Michael Holliger, Livio Mühlebach, Joel Brun, Moritz Bider, Janick Roth, Daniel Vögtli, Dario Marinelli, Luca Stocker. – Verwarnungen: 93. Carlos Filipe Da Costa Fernandes, 95. Raul Micael Machado Carneiro, 98. Niklas Köb – Ausschluss: 94. Carlos Filipe Da Costa Fernandes.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.06.2023 14:08 Uhr.