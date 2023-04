3. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Altbüron-Grossdietwil gegen Grosswangen-Ettiswil – Später Siegtreffer durch Liberat Gashi Überraschung bei Altbüron-Grossdietwil gegen Grosswangen-Ettiswil: Der Tabellenneunte (Altbüron-Grossdietwil) hat am Samstag auswärts den Tabellenersten 2:1 besiegt.

Altbüron-Grossdietwil geriet zunächst in Rückstand, als Jamie Vemba in der 22. Minute die zwischenzeitliche Führung für Grosswangen-Ettiswil gelang. In der 50. Minute glich Altbüron-Grossdietwil jedoch aus und ging in der 83. Minute in Führung. Torschützen waren Marcel Koller und Liberat Gashi.

Gelbe Karten gab es bei Altbüron-Grossdietwil für Andreas Hofer (33.) und Sandro Huwiler (88.). Bei Grosswangen-Ettiswil erhielten Pirmin Vonwyl (49.) und Valbon Neziri (94.) eine gelbe Karte.

Altbüron-Grossdietwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 7. Altbüron-Grossdietwil hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Altbüron-Grossdietwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Dagmersellen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Trotz der Niederlage bleibt Grosswangen-Ettiswil auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 33 Punkte auf dem Konto. Grosswangen-Ettiswil hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Grosswangen-Ettiswil auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Wolhusen. Das Spiel findet am Dienstag (25. April) statt ( Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Altbüron-Grossdietwil 1:2 (1:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 22. Jamie Vemba 1:0. 50. Marcel Koller 1:1. 83. Liberat Gashi 1:2. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Florian Goller, Joel Wälti, Elias Wälti, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Jamie Vemba, Pirmin Vonwyl, Cyrill Gehrig, Tobias Müller. – Altbüron-Grossdietwil: Yasin Bussmann, Lukas Imbach, Sandro Huwiler, Rouven Corti, Concorde Nyaminani, Andreas Hofer, Philipp Baumgartner, Flavio Peter, Eliess Rölli, Marcel Koller, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 33. Andreas Hofer, 49. Pirmin Vonwyl, 88. Sandro Huwiler, 94. Valbon Neziri.

