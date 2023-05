2. Liga Überraschungssieg für Altdorf gegen Sempach Überraschung bei Altdorf gegen Sempach: Der Tabellen13. (Altdorf) hat am Sonntag zuhause den Tabellenfünften klar 4:0 besiegt.

(chm)

Dmytro Gryshchenko erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Altdorf. Altdorf baute die Führung in der 54. Minute (Matej Ilicic) weiter aus (2:0). Andrej Weickert baute in der 65. Minute die Führung für Altdorf weiter aus (3:0). In der 88. Minute traf Andrej Weickert bereits wieder. Er erhöhte auf 4:0 für Altdorf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Altdorf nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Altdorf die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 13 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Altdorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 11. Altdorf hat bisher achtmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altdorf in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Willisau. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 5. Sempach hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Sempach spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Obergeissenstein (Rang 13). Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Altdorf - FC Sempach 4:0 (1:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 34. Dmytro Gryshchenko 1:0. 54. Matej Ilicic 2:0. 65. Andrej Weickert 3:0. 88. Andrej Weickert 4:0. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Atdhe Gashi, Andrej Weickert, André Gnos, Silvan Christen, Matej Ilicic, Noel Arnold. – Sempach: Patrick Bachmann, Adrian Schnider, Jonas Bucher, Luca Cipolla, Jonas Zust, Rafael Gomes Machado, Manuel Salihi, Elia Risi, Valmir Tola, Michael Fölmli, Luca Bühler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

