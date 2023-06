4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Überraschungssieg für Erstfeld gegen Kriens – Später Siegtreffer Erstfeld hat am Samstag gegen Kriens die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 4:3.

(chm)

Danilo Triulzi eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Erstfeld das 1:0 markierte. In der 42. Minute traf Nico Haas für Kriens zum 1:1-Ausgleich. Kim Gisler erzielte in der 43. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Erstfeld.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 60, als Danijel Kolenda für Kriens erfolgreich war. Kim Gisler traf in der 68. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Erstfeld. Zum Ausgleich für Kriens traf Pedro Gonzalez Torres in der 71. Minute. In den Schlussminuten machte erneut Kim Gisler alles klar. Sein Treffer in der 82. Minute zum 4:3 sicherte Erstfeld den Sieg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pedro Gonzalez Torres von Kriens erhielt in der 20. Minute die gelbe Karte.

Dass Erstfeld gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sieben Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Erstfeld die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Erstfeld rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 8. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Erstfeld tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. Juni) (20.15 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Mit der Niederlage rückt Kriens in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 5. Kriens hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kriens geht es zuhause gegen FC Luzern (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: ESC Erstfeld - SC Kriens III 4:3 (2:1) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 1. Danilo Triulzi 1:0. 42. Nico Haas 1:1. 43. Kim Gisler 2:1. 60. Danijel Kolenda 2:2. 68. Kim Gisler 3:2. 71. Pedro Gonzalez Torres 3:3. 82. Kim Gisler 4:3. – Erstfeld: Robin Baumann, Rafael Tresch, Tobias Walker, Matthäus Baumann, Patrick Traxel, Juan Gnos, Ennio Eller, Danilo Triulzi, Kim Gisler, Nando Eller, Janis Baumann. – Kriens: Miro Chollet, Michael Renggli, Nico Haas, Pedro Gonzalez Torres, Sascha Frevel, Pal Prenqi, Remo Schmidlin, Danijel Kolenda, Marc Landolt, Micha Ottiger, Nando Huber. – Verwarnungen: 20. Pedro Gonzalez Torres.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

