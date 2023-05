3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Goldau gegen Erstfeld – Später Siegtreffer durch Momcilo Pajic Goldau hat am Samstag gegen Erstfeld die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 2:1.

(chm)

Goldau geriet zunächst in Rückstand, als Silvan Baumann in der 2. Minute Erstfeld 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von zwölf Minuten schaffte Goldau aber die Wende. Verantwortlich war Momcilo Pajic, der in der 74. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 86. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nico Walker von Goldau erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Goldau. 24 Punkte bedeuten Rang 8. Goldau hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Goldau zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Stans. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Für Erstfeld hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Erstfeld erstmals wieder.

Für Erstfeld geht es auswärts gegen Engelberger SC (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (11. Mai) (20.30 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Telegramm: ESC Erstfeld - SC Goldau II 1:2 (1:0) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 2. Silvan Baumann 1:0. 74. Momcilo Pajic 1:1. 86. Momcilo Pajic 1:2. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Traxel, Nino Epp, Fabian Gerig, Michael Planzer, Marc Zgraggen, Michael Baumann, Silvan Baumann, Damian Eller, Fabio Tresch, Yves Christen. – Goldau: Damian Bürgi, Luan Krasniqi, Shlirim Zeka, Cyril Zweifel, Tim Zumbühl, Roman Truttmann, Kevin Simoni, Baris Yilmaz, Mehmet Yuka, Ardit Morina, Endrit Metaj. – Verwarnungen: 84. Nico Walker.

