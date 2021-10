Frauen 3. Liga Überraschungssieg für Hünenberg gegen Alpnach – Siegesserie von Alpnach gebrochen Überraschung bei Hünenberg gegen Alpnach: Der Tabellenneunte (Hünenberg) hat am Sonntag zuhause den Tabellenzweiten klar 4:1 besiegt. Zugleich war es für Hünenberg im siebten Spiel der erste Sieg der Saison.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Olivia Farrer für Hünenberg. In der 32. Minute traf sie zum 1:0. Sévérine Huwiler sorgte in der 74. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hünenberg. Jana Knüsel baute in der 76. Minute die Führung für Hünenberg weiter aus (3:0).

In der 79. Minute verkleinerte Flavia Lussi den Rückstand von Alpnach auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jana Knüsel in der 82. Minute, als sie für Hünenberg zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Alpnach lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Hünenberg. Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Hünenberg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Fünf Punkte bedeuten Rang 8. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Schwyz II (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (20.15 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 2. Nach drei Siegen in Serie verliert Alpnach erstmals wieder. Alpnach verlor zudem erstmals zuhause.

Für Alpnach geht es daheim gegen FC Ascona (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (16.30 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Hünenberg - SG Obwalden 4:1 (1:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 32. Olivia Farrer 1:0. 74. Sévérine Huwiler 2:0. 76. Jana Knüsel 3:0. 79. Flavia Lussi 3:1. 82. Jana Knüsel 4:1. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Nadine Klemm, Denise Windegger, Aisha Bachmann, Flavia Achermann, Sarah Jenni, Sévérine Huwiler, Chiara Minder, Samira Iten, Jana Knüsel, Olivia Farrer. – Alpnach: Julia Bieri, Christina Gasser, Myrta Bucher, Jessica Bucher, Ylaria Imboden, Fabienne Arnold, Carmen Rauser, Seraina Lussi, Michaela Graf, Souhir El Bellaj, Stefanie Durrer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Gunzwil - FC Sursee 0:3, FC Ascona - FC Baar 2 0:0, FC Hünenberg - SG Obwalden 4:1

Tabelle: 1. FC Sursee 6 Spiele/18 Punkte (18:2). 2. SG Obwalden 7/15 (18:9), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 6/13 (20:10), 4. FC Ascona 6/13 (10:3), 5. FC Baar 2 7/13 (13:13), 6. Team Uri Frauen II 7/8 (9:17), 7. SC Cham 6/7 (13:11), 8. FC Hünenberg 7/5 (15:19), 9. SC Schwyz II 7/3 (5:23), 10. FC Gunzwil 7/0 (7:21).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 23:26 Uhr.