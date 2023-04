Frauen 3. Liga Überraschungssieg für Kriens gegen Gunzwil Überraschender Sieg für Kriens: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Gunzwil (2. Rang) auswärts 4:2 geschlagen.

(chm)

Karin Amstutz eröffnete in der 15. Minute das Skore, als sie für Kriens das 1:0 markierte. In der 43. Minute traf Karin Amstutz bereits wieder. Sie erhöhte auf 2:0 für Kriens. Luana Müller baute in der 47. Minute die Führung für Kriens weiter aus (3:0).

Carla Wey (51. Minute) liess Gunzwil auf 1:3 herankommen. Der Anschlusstreffer für Gunzwil zum 2:3 kam in der 69. Minute. Verantwortlich dafür war Sara Galliker. Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als Luana Schumacher für Kriens auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kriens hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 24 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Kriens rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 6. Kriens hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kriens spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Hünenberg (Platz 9). Das Spiel findet am 30. April statt (12.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Gunzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Gunzwil auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Ascona zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: Team Gunzwil-Sempach - SC Kriens 2:4 (0:3) - Linden, Gunzwil – Tore: 15. Karin Amstutz 0:1. 43. Karin Amstutz 0:2. 47. Luana Müller 0:3. 51. Carla Wey 1:3. 69. Sara Galliker 2:3. 88. Luana Schumacher 2:4. – Gunzwil: Noelia Arnold, Nina Leupi, Livia Bättig, Carina Kronenberg, Mirjam Räber, Romana Ruoss, Naomi Erni, Michelle Garcia, Melanie Bühler, Carla Wey, Giuliana Costa. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Rahel Graf, Andjela Buholzer, Rahel Limacher, Linda Amstutz, Luana Schumacher, Katja Flüeler, Fabienne Cardoso, Karin Amstutz, Lea Laky. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 14:56 Uhr.