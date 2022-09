3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Malters gegen Rothenburg – Später Siegtreffer Überraschung bei Malters gegen Rothenburg: Der Tabellenneunte (Malters) hat am Donnerstag zuhause den Tabellenzweiten 3:2 besiegt.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Malters das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Prenk Marki.

Zum Auftakt der Partie hatte Dario Hänsli sein Team in der 2. Minute in Führung geschossen. Zum Ausgleich für Malters traf Julian Birri in der 10. Minute. In der 14. Minute war es an Yasha Schmid, Rothenburg 2:1 in Führung zu bringen. Malters glich in der 22. Minute durch Julian Birri aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Malters für Niklas Zihlmann (52.) und Silvan Ruffieux (91.). Die einzige gelbe Karte bei Rothenburg erhielt: Norman Williner (59.)

In der Abwehr gehört Malters zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Rothenburg ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 9).

Malters machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Malters hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Malters spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Hitzkirch (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 4. Oktober (20.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Nach der Niederlage büsst Rothenburg drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Rothenburg hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rothenburg tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Malters - FC Rothenburg 3:2 (2:2) - Oberei, Malters – Tore: 2. Dario Hänsli 0:1. 10. Julian Birri 1:1. 14. Yasha Schmid 1:2. 22. Julian Birri 2:2. 84. Prenk Marki 3:2. – Malters: Pirmin Fallegger, Fabian Gloggner, Janick Widmer, Roman Lütolf, Patrick Stalder, Levin Bucheli, Michel Stephan, Julian Birri, Reto Bachmann, Dalijan Etemi, Niklas Zihlmann. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luis Miguel Cotrim Camacho, Norman Williner, Luca Martin, Jan Portmann, Livio Kauer, Davide Di Berardino, Pascal Zimmermann, Marc Unternährer, Dario Hänsli, Yasha Schmid. – Verwarnungen: 52. Niklas Zihlmann, 59. Norman Williner, 91. Silvan Ruffieux.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.09.2022 23:57 Uhr.

