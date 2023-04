3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Muotathal gegen Engelberg – Siegesserie von Engelberg gebrochen Muotathal hat am Dienstag gegen Engelberg die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team, und das deutlich mit 5:0.

(chm)

Ivo Horat brachte Muotathal 1:0 in Führung (28. Minute). Muotathal baute die Führung in der 44. Minute (Nick Bürgler) weiter aus (2:0). Muotathal erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Marco Betschart weiter auf 3:0.

Muotathal erhöhte in der 87. Minute seine Führung durch Albanit Zekaj weiter auf 4:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Albanit Zekaj für Muotathal auf 5:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Muotathal nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Muotathal die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Muotathal, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt SC Buochs. Muotathal hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muotathal trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SC Buochs (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (22. April) (18.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Für Engelberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Engelberg erstmals wieder.

Engelberg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Baar 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am Samstag (22. April) statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Muotathal - Engelberger SC 5:0 (2:0) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 28. Ivo Horat 1:0. 44. Nick Bürgler 2:0. 70. Marco Betschart 3:0. 87. Albanit Zekaj 4:0. 89. Albanit Zekaj 5:0. – Muotathal: Sven Gwerder, Adrian Betschart, Petrit Panxhaj, Sergio Gwerder, Fabian Schuler, Marco Gwerder, Nick Bürgler, Marco Betschart, Patrick Heinzer, Ivo Horat, Silvan Schelbert. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Nikola Stevanovic, Marcel Schleiss, Primus Ettlin, Lars Imboden, Tim Christen, Raffael Kaufmann, Pietro Parodi, Julian Fischer, Kevin Zumbühl, Martin Matter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 12:38 Uhr.