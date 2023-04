3. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Nottwil gegen Zell Überraschung bei Nottwil gegen Zell: Der Tabellenzwölfte (Nottwil) hat am Samstag auswärts den Tabellendritten 3:1 besiegt.

Das Skore eröffnete Raffael Metzler in der 4. Minute. Er traf für Nottwil zum 1:0. Mit seinem Tor in der 18. Minute brachte Robin Schnider Nottwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Raffael Metzler baute in der 37. Minute die Führung für Nottwil weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Marco Roos in der 58. Minute für Zell auf 1:3.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Nottwil für Nicolas Stephan (32.), Raffael Metzler (41.) und Florian Wey (87.). Bei Zell erhielten Janis Bangerter (76.), Nino Birrer (85.) und Kevin Bürli (89.) eine gelbe Karte.

Das Schlusslicht hat Nottwil dank den drei Punkten abgeben können: Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team verbessert sich um einen Platz. Nottwil hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Ruswil kriegt es Nottwil im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Für Zell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 3. Für Zell war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Zell verlor zudem erstmals zuhause.

Zell spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wauwil-Egolzwil (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (5. April) (20.00 Uhr, Gass, Zell).

Telegramm: FC Zell - FC Nottwil 1:3 (0:3) - Gass, Zell – Tore: 4. Raffael Metzler 0:1. 18. Robin Schnider 0:2. 37. Raffael Metzler 0:3. 58. Marco Roos 1:3. – Zell: Sandro Mehr, Luca Herzig, Christoph Roth, Santiago Lopez Garcia, Janis Bangerter, Lorin Bättig, Roderic Bucher, Severin Häfliger, Kevin Bürli, André Peter, Marco Roos. – Nottwil: Nicola Lichtsteiner, Daniel Socaci, Arno Wildi, Arian Bislimi, Nicolas Stephan, Maël Stirnemann, Raffael Metzler, Robin Schnider, Cornel Schmidiger, Louis Willimann, Pascal Bühlmann. – Verwarnungen: 32. Nicolas Stephan, 41. Raffael Metzler, 76. Janis Bangerter, 85. Nino Birrer, 87. Florian Wey, 89. Kevin Bürli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

