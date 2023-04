3. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Reiden gegen Dagmersellen – Andrin Fumagalli trifft spät zum Sieg Überraschender Sieg für Reiden: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Donnerstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Dagmersellen (2. Rang) auswärts 1:0 geschlagen.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. Das 1:0 erzielte Andrin Fumagalli in der 89. Minute. Das Tor fiel per Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Reiden für Liam Küng (27.) und Patrick Bösch (84.). Die einzige gelbe Karte bei Dagmersellen erhielt: Gianluca Accola (88.)

In der Abwehr gehört Reiden zu den Besten: Die total 21 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 3).

Reiden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 6. Reiden hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Reiden geht es zuhause gegen FC Nottwil (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Für Dagmersellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 2. Dagmersellen hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt. Dagmersellen verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Dagmersellen auswärts mit FC Escholzmatt-Marbach (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (14.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Dagmersellen - SC Reiden 0:1 (0:0) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tor: 89. Andrin Fumagalli (Penalty) 0:1. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Mike Blum, Roman Steinger, Luca Roth, Dario Rölli, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Janik Sommer, Zejnulla Nexhipi, Pascal Schwizer. – Reiden: Severin Steiner, Patrick Bösch, Sebastian Dettwiler, Andrin Fumagalli, Kevin Schmid, Simon Schuler, Linus Glanzmann, Bogdan Kocev, Muhamet Sahiti, Liam Küng, Domenico Gervasio. – Verwarnungen: 27. Liam Küng, 84. Patrick Bösch, 88. Gianluca Accola.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 06:27 Uhr.