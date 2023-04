3. Liga, Gruppe 3 Wauwil bezwingt auswärts Ruswil – Siegtreffer in allerletzter Minute Wauwil behielt im Spiel gegen Ruswil am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Wauwil gelang Zeljko Karajcic in der 93. Minute. In der 11. Minute hatte Zeljko Karajcic Wauwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Ruswil fiel in der 45. Minute durch Heinrich Meier.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Ruswil sah Pascal Vogel (84.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pascal Vogel (27.) und David Simon (33.). Gelbe Karten gab es bei Wauwil für Yanik Vonarbrug (43.), Zeljko Karajcic (58.) und Noah Tschopp (69.).

Mit dem Sieg rückt Wauwil um einen Platz nach vorne. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Wauwil hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Wauwil wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team SC Reiden, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Für Ruswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 4. Ruswil hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Ruswil verlor zudem erstmals zuhause.

Ruswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Buttisholz (Platz 9). Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Ruswil - FC Wauwil-Egolzwil 1:2 (1:1) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 11. Zeljko Karajcic 0:1. 45. Heinrich Meier 1:1. 93. Zeljko Karajcic 1:2. – Ruswil: Nando Heller, Livio Spaar, Pascal Vogel, Joel Bachmann, Loris Limacher, David Simon, Sven Helfenstein, Lars Lötscher, Heinrich Meier, Simon Schäfer, Lars Groenendijk. – Wauwil: Nikolai Strässle, Lukas Achermann, Patrick Roos, Noah Tschopp, Jonas Grüter, Yanik Vonarbrug, Delfin Torrecilla, Zeljko Karajcic, Ivan Bijelic, Manuel Monzee, Robin Gassmann. – Verwarnungen: 27. Pascal Vogel, 33. David Simon, 43. Yanik Vonarbrug, 58. Zeljko Karajcic, 69. Noah Tschopp – Ausschluss: 84. Pascal Vogel.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 18:06 Uhr.