3. Liga, Gruppe 3 Wauwil holt gegen Escholzmatt-Marbach ersten Saisonsieg – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Für Wauwil hat es am Samstag im siebten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Escholzmatt-Marbach 3:1.

Wauwil ging in der 18. Spielminute durch Eduard Nikmengjaj in Führung, ehe Escholzmatt-Marbach in der 30. Minute (Goncalo Vicente Fernandes Madeira) der Ausgleich gelang. Zeljko Karajcic schoss Wauwil in der 69. Minute zur 2:1-Führung. Mit dem 3:1 für Wauwil schoss Ivan Bijelic das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Maran Mohanarangan (50.) und Thomas Niederberger (85.) eine gelbe Karte. Wauwil blieb ohne Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Escholzmatt-Marbach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 25 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match (Rang 12).

Dank dem Sieg liegt Wauwil neu über dem Strich. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 9. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Nottwil. Wauwil hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wauwil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Wolhusen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Sport).

Escholzmatt-Marbach liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Vier Punkte bedeuten Rang 11. Das Team fällt damit um zwei Plätze. Escholzmatt-Marbach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Escholzmatt-Marbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Zell an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Telegramm: FC Wauwil-Egolzwil - FC Escholzmatt-Marbach 3:1 (1:1) - Sport – Tore: 18. Eduard Nikmengjaj 1:0. 30. Goncalo Vicente Fernandes Madeira 1:1. 69. Zeljko Karajcic 2:1. 70. Ivan Bijelic 3:1. – Wauwil: Janis Amrein, Lukas Achermann, Sven Vonarburg, Noah Tschopp, Manuel Monzee, Predrag Karajcic, Miroslav Marjanovic, Leke Dushi, Zeljko Karajcic, Eduard Nikmengjaj, Ivan Bijelic. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Mario Schmidiger, Jonas Thalmann, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Marvin Greil, Arber Krasniqi, Maran Mohanarangan, Marc Schmid, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Dario Doppmann. – Verwarnungen: 50. Maran Mohanarangan, 85. Thomas Niederberger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2022 09:53 Uhr.

