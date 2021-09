4. Liga, Gruppe 1 Weggis beendet Niederlagenserie gegen Walchwil Gegen Walchwil gewinnt Weggis am Samstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Benjamin Arbia in der 56. Minute. Er traf für Weggis zum 1:0. In der 81. Minute baute Cyrill Baggenstos den Vorsprung für Weggis auf zwei Tore aus (2:0). Weggis erhöhte in der 82. Minute seine Führung durch Livio Küttel weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Remo Birrer in der 90. Minute für Walchwil auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Weggis, Luca Kron (44.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Walchwil, Hansruedi Nideröst (44.) kassierte sie.

Die Abwehr von Walchwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 10).

Weggis rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Sechs Punkte bedeuten Rang 7. Weggis hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Weggis siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Weggis wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team SC Menzingen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

In der Tabelle wirkt sich die Niederlage für Walchwil so aus, dass das Team neu auf dem letzten Platz liegt. Das Team hat nach fünf Spielen null Punkte auf dem Konto. Das Team verliert damit einen Platz. Walchwil muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Walchwil zuhause und dreimal auswärts.

Walchwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Goldau III (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (15.00 Uhr, Lienisberg, Walchwil).

Telegramm: Weggiser SC - FC Walchwil 3:1 (0:0) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 56. Benjamin Arbia 1:0. 81. Cyrill Baggenstos 2:0. 82. Livio Küttel 3:0. 90. Remo Birrer (Penalty) 3:1. – Weggis: Morris Gügler, Kristofor Gjinaj, Sandro Buser, Luca Kron, Nico Meyer, Nicola Wyssling, Patrick Hegglin, Gabriell Mataj, Jari Winiger, Benjamin Arbia, Flavio Duschan. – Walchwil: Dale Hager, David Ankenbrand, Remo Birrer, Silvan Kamer, Marco März, Martin Sidler, David Hürlimann, Neil Hager, Stefan Ulrich, Florian Annen, Remo Hürlimann. – Verwarnungen: 44. Luca Kron, 44. Hansruedi Nideröst.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Rotkreuz II - SC Menzingen 1:3, SC Steinhausen - FC Schattdorf 2:2, Weggiser SC - FC Walchwil 3:1, SC Goldau III - SC Cham III 2:1

Tabelle: 1. FC Aegeri 2 5 Spiele/13 Punkte (14:7). 2. SC Steinhausen 5/11 (15:5), 3. FC Schattdorf 5/10 (12:4), 4. FC Brunnen 5/9 (12:10), 5. FC Rotkreuz II 5/7 (10:13), 6. SC Menzingen 5/7 (8:8), 7. Weggiser SC 5/6 (10:9), 8. SC Cham III 5/6 (11:15), 9. SC Goldau III 5/3 (6:12), 10. FC Walchwil 5/0 (4:19).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 18:40 Uhr.