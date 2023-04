4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Weggis bezwingt auswärts Baar Weggis gewinnt am Sonntag auswärts gegen Baar 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 18. Minute gelang Joel Gloggner der Führungstreffer zum 1:0 für Weggis. Das letzte Tor der Partie fiel in der 44. Minute, als André Greter für Weggis auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Weggis erhielten Luigj Nrecaj (72.) und Jerome Abächerli (79.) eine gelbe Karte. Baar blieb ohne Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Weggis auf dem vierten Rang. Weggis tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Rotkreuz II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

In der Tabelle steht Baar nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Baar spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Meggen (Platz 5). Die Partie findet am 22. April statt (17.15 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: FC Baar 2 - Weggiser SC 0:2 (0:2) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 18. Joel Gloggner 0:1. 44. André Greter 0:2. – Baar: Mihajlo Vuckovic, Koray Kirver, Marco Fernandes Martins, Adin Gutic, Mike Meuli, Claudio Michael Da Costa Silva, Ramon Grüter, Arbnor Hoti, Berkay Sönmez, Nuno Miguel Ribeiro Marques, Fatelind Isufi. – Weggis: Oskar Erik Pfaff, Joel Gloggner, Claudio Mariano, André Greter, Joel Comes Machado, Gabriell Mataj, Matteo Kolb, Luca Küttel, Jonas Bortoluzzi, Roberto Tarzia, Jerome Abächerli. – Verwarnungen: 72. Luigj Nrecaj, 79. Jerome Abächerli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2023 01:16 Uhr.