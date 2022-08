4. Liga, Gruppe 1 Weggis mit Auswärtserfolg bei Brunnen – Siegtreffer durch Jerome Abächerli Weggis hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Brunnen setzt es auswärts ein 2:1 ab.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 12 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Weggis: Joel Gloggner brachte seine Mannschaft in der 60. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Brunnen traf Simion Figheli in der 70. Minute. In der 72. Minute schoss Jerome Abächerli Weggis in Führung. Es war der Siegtreffer.

Bei Weggis erhielten Joel Gloggner (36.), Jerome Abächerli (80.) und Loris Belfiglio (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Brunnen für Dario Domazet (61.) und Dave Steiner (72.).

In der Tabelle steht Weggis nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Im nächsten Spiel trifft Weggis zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Meggen. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (14.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Brunnen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Brunnen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen ESC Erstfeld (Platz 4). Diese Begegnung findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Brunnen a - Weggiser SC 1:2 (0:0) - Schoeller – Tore: 60. Joel Gloggner 0:1. 70. Simion Figheli 1:1. 72. Jerome Abächerli 1:2. – Brunnen: Basil Tschümperlin, Ben Bühler, Genc Haxhija, Marc Schumacher, Raffael Spezia, Aron Camenzind, Luka Pecar, Florian Inderbitzin, Dimitri Mühlebach, Simion Figheli, Dario Domazet. – Weggis: Jan Bühler, Joel Gloggner, Lukas Hasler, Lukas Mikulicius, Joel Comes Machado, Jerome Abächerli, Gabriell Mataj, Gjon Shala, Jonas Bortoluzzi, Jari Winiger, Flavio Duschan. – Verwarnungen: 36. Joel Gloggner, 61. Dario Domazet, 72. Dave Steiner, 80. Jerome Abächerli, 90. Loris Belfiglio.

