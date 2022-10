4. Liga, Gruppe 1 Weggis siegt gegen Erstfeld Weggis behielt im Spiel gegen Erstfeld am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Patrick Hegglin, der in der 17. Minute für Weggis zum 1:0 traf. Es war ein Elfmeter. In der 20. Minute baute Jari Winiger den Vorsprung für Weggis auf zwei Tore aus (2:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Jari Winiger für Weggis auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten. Den Schlussstand stellte Lars Gisler in der 79. Minute her, als er für Erstfeld auf 1:3 verkürzte.

Bei Erstfeld erhielten Tim Walker (38.), Ramon Birchler (50.) und Igor Sureta (50.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Weggis, Andrin Paul (86.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Erstfeld ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 25 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 9).

Weggis machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Weggis hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Weggis geht es auswärts gegen FC Schattdorf (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Nach der Niederlage büsst Erstfeld einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Erstfeld daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Steinhausen. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (14.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: Weggiser SC - ESC Erstfeld 3:1 (3:0) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 17. Patrick Hegglin (Penalty) 1:0.20. Jari Winiger 2:0. 23. Jari Winiger 3:0. 79. Lars Gisler 3:1. – Weggis: Jan Bühler, Joel Gloggner, Lukas Hasler, Luca Kron, Joel Comes Machado, Jonas Bortoluzzi, Gabriell Mataj, Matteo Kolb, Patrick Hegglin, Luigj Nrecaj, Jari Winiger. – Erstfeld: Daron Vaullandt, Christoph Walker, Tim Walker, Antonio Beljan, Tobias Walker, Patrick Traxel, Simon Pertlwieser, Lars Gisler, Nando Eller, Janick Gisler, Janis Baumann. – Verwarnungen: 38. Tim Walker, 50. Ramon Birchler, 50. Igor Sureta, 86. Andrin Paul.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 20:18 Uhr.

