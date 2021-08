4. Liga, Gruppe 1 Weggis siegt zum Auftakt gegen Goldau – Drei Treffer für Loris Belfiglio Weggis bezwingt zum Saisonauftakt Goldau zuhause mit 3:1

(chm)

Loris Belfiglio eröffnete in der 56. Minute das Skore, als er für Weggis das 1:0 markierte. In der 76. Minute baute der gleiche Loris Belfiglio die Führung für Weggis weiter aus. Nur vier Minuten später traf Loris Belfiglio erneut, so dass es in der 80. Minute 3:0 für Weggis hiess. Den Schlussstand stellte Dario Gerig in der 84. Minute her, als er für Goldau auf 1:3 verkürzte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Goldau für Dario Bürgi (70.) und Mauro Kuny (87.). Eine Verwarnung gab es für Weggis, nämlich für Gjon Shala (33.).

In der Tabelle steht Weggis nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Weggis spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Aegeri 2. Die Partie findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Goldau liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Für Goldau geht es auswärts gegen FC Schattdorf weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: Weggiser SC - SC Goldau III 3:1 (0:0) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 56. Loris Belfiglio 1:0. 76. Loris Belfiglio 2:0. 80. Loris Belfiglio 3:0. 84. Dario Gerig (Penalty) 3:1. – Weggis: Adis Kahrimanovic, Joel Gloggner, André Greter, Sandro Buser, Mike Kron, Gjon Shala, Cyrill Baggenstos, Matteo Kolb, Gabriell Mataj, Lukas Mikulicius, Benjamin Arbia. – Goldau: Dario Gerig, Dusan Simic, Ardian Tahiri, Jan Beeler, Dario Bürgi, Raphael Gwerder, Simon Krienbühl, Lukas Fischlin, Cyril Zweifel, Jonas Keiser, Albiand Fazlija. – Verwarnungen: 33. Gjon Shala, 70. Dario Bürgi, 87. Mauro Kuny.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: Weggiser SC - SC Goldau III 3:1, SC Steinhausen - FC Brunnen 3:2

Tabelle: 1. Weggiser SC 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. SC Cham III 1/3 (4:3), 3. SC Steinhausen 1/3 (3:2), 4. FC Aegeri 2 0/0 (0:0), 5. FC Rotkreuz II 0/0 (0:0), 6. FC Walchwil 0/0 (0:0), 7. FC Schattdorf 0/0 (0:0), 8. SC Menzingen 1/0 (3:4), 9. FC Brunnen 1/0 (2:3), 10. SC Goldau III 1/0 (1:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 12:07 Uhr.