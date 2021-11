3. Liga, Gruppe 2 [[wg.team_1_short]] und Gunzwil spielen Remis Im Spiel zwischen [[wg.team_1_short]] und Gunzwil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich [[last_event.running_score_team_1]]:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:0 erzielte Noah Gabriel in der 55. Minute. Den Ausgleich erzielte Philippe Kronenberg in der 80. Minute.

Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gunzwil, Marco Rogger (55.) kassierte sie. [[crds.tm]] behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat [[wg.team_1_short]] den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Mit dem Unentschieden macht [[wg.team_1_short]] ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 5. [[wlt.team]] hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

[[wg.team_1_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Ebikon I (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Für Gunzwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gunzwil nach der Winterpause daheim auf FC Hitzkirch (Platz 11). Die Partie findet am 19. März statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: SC Kriens - FC Gunzwil 1:1 (0:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 55. Noah Gabriel [[g.running_score_team_1]]:0. 80. Philippe Kronenberg [[g.running_score_team_1]]:1. – [[t]]: Joel Russo, Robin Renggli, Petar Ivanov, Kimi Hüsler, Ngumba Mwakassa, Marc Unternährer, Noah Gabriel, Veldin Subasic, Jannik Nikaj, Emile Ter Mkrtchyan, Stefan Petkovic. – Gunzwil: Rafael Süess, André Furrer, Philippe Kronenberg, Marco Rogger, Luca Roth, Benjamin Isler, Till Fleischli, Thimo Fleischli, Elia Ramundo, Matias Nurmi, Raffael Furrer. – Verwarnungen: 34. Jannik Nikaj, 55. Marco Rogger, 56. Stefan Petkovic, 82. Marc Unternährer, 90. Adilson Ngina.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Malters - FC Adligenswil 4:2, FC Horw - FC Kickers Luzern 3:1, FC Ebikon I - SC Buochs 5:0, SC Kriens - FC Gunzwil 1:1

Tabelle: 1. FC Horw 11 Spiele/31 Punkte (50:8). 2. FC Gunzwil 11/23 (26:17), 3. FC Malters 11/22 (29:21), 4. FC Ebikon I 11/22 (26:13), 5. SC Kriens 11/19 (29:18), 6. FC Kickers Luzern 11/19 (21:18), 7. FC Adligenswil 11/14 (31:25), 8. SK Root 10/12 (19:25), 9. SC Buochs 11/9 (17:39), 10. FC Hergiswil II 10/8 (11:19), 11. FC Hitzkirch 10/7 (11:29), 12. Olympique Lucerne 10/0 (11:49).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.11.2021 02:31 Uhr.