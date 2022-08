4. Liga, Gruppe 5 Wiederum drei Punkte für Buttisholz bei Sieg gegen Willisau Das 4:2 auswärts gegen Willisau ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Buttisholz.

(chm)

Das Skore eröffnete Linus Klemenjak in der 28. Minute. Er traf für Buttisholz zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Buttisholz stellte Adrian Grüter in Minute 31 her. Buttisholz erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Linus Klemenjak weiter auf 3:0.

Manuel Grüter baute in der 46. Minute die Führung für Buttisholz weiter aus (4:0). Kilian Sidler (72. Minute) liess Willisau auf 1:4 herankommen. In der 80. Minute sorgte Jonas Steiger noch für Resultatkosmetik für Willisau. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Buttisholz auf dem ersten Rang. Als nächstes trifft Buttisholz in einem Heimspiel mit FC Schüpfheim (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 7. September (20.15 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Nach dem zweiten Spiel steht Willisau auf dem zehnten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Willisau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Entlebuch. Die Partie findet am 7. September statt (20.30 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Willisau - FC Buttisholz 2:4 (0:3) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 28. Linus Klemenjak 0:1. 31. Adrian Grüter 0:2. 40. Linus Klemenjak 0:3. 46. Manuel Grüter 0:4. 72. Kilian Sidler 1:4. 80. Jonas Steiger 2:4. – Willisau: Yasin Bussmann, Sandro Fischer, Roland Heller, Philip Arnold, Kilian Sidler, Martin Gerber, Noah Kiener, Kevin Rölli, Jonas Steiger, Milos Mitrovic, Jafar Shams. – Buttisholz: Pascal Zemp, Timon Kaufmann, Silvano Mazzotta, Léon Ziswiler, Gian Brunner, Jonas Ineichen, Martin Bühler, Adrian Grüter, Marco Delacher, Linus Klemenjak, Robin Wäfler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2022 16:08 Uhr.