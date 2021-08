4. Liga, Gruppe 5 Wiederum drei Punkte für Willisau bei Sieg gegen Triengen Das 4:2 auswärts gegen Triengen ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Willisau.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte To Miguel Pereira Pinto für Triengen. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Jonas Steiger glich in der 15. Minute für Willisau aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Jozef Chovancak in der 30. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Willisau.

Noah Krügel sorgte in der 45. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Willisau. Jonas Steiger baute in der 70. Minute die Führung für Willisau weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Reto Baumann in der 72. Minute her, als er für Triengen auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Triengen erhielten Enger Emilio Florian De Los Santos (65.) und Luca Lustenberger (75.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Willisau, nämlich für Andrin Marbach (73.).

In der Tabelle steht Willisau nach dem zweiten Spiel auf Rang 3 (sechs Punkte). Auf Willisau wartet im nächsten Spiel das Team FC Sempach. Diese Begegnung findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Nach dem zweiten Spiel steht Triengen mit null Punkten auf dem achten Rang. Auf Triengen wartet im nächsten Spiel auswärts das Team FC Schüpfheim. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (2. September) (20.15 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Telegramm: FC Triengen 2 - FC Willisau 2:4 (1:3) - Schäracher, Triengen – Tore: 3. To Miguel Pereira Pinto 1:0. 15. Jonas Steiger 1:1. 30. Jozef Chovancak 1:2. 45. Noah Krügel 1:3. 70. Jonas Steiger 1:4. 72. Reto Baumann 2:4. – Triengen: Flavio Santos Marques, Reto Baumann, Marcos Rafael Oliveira Faria, Adis Seferovic, Enger Emilio Florian De Los Santos, Kujtim Gegollaj, Joao Manuel Teixeira Marta, Steven Sommer, Andy Sommer, To Miguel Pereira Pinto, Luca Lustenberger. – Willisau: Sascha Locher, Dario Meyer, Marco Lötscher, Marc Niederberger, Jozef Chovancak, Andrin Marbach, Martin Gerber, Noah Krügel, Sandro Fischer, Fabian Waltisberg, Jonas Steiger. – Verwarnungen: 65. Enger Emilio Florian De Los Santos, 73. Andrin Marbach, 75. Luca Lustenberger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Entlebuch - FC Sursee 0:2, SC Nebikon - SC Eich 1:0, FC Buttisholz - FC Schüpfheim 1:0, FC Triengen 2 - FC Willisau 2:4, FC Sempach - FC Zell 1:3

Tabelle: 1. FC Zell 2 Spiele/6 Punkte (8:2). 2. SC Nebikon 2/6 (2:0), 3. FC Willisau 2/6 (7:4), 4. FC Sempach 2/3 (3:4), 5. SC Eich 2/3 (3:1), 6. FC Sursee 2/3 (3:5), 7. FC Buttisholz 2/3 (3:3), 8. FC Triengen 2 2/0 (3:6), 9. FC Schüpfheim 2/0 (0:2), 10. FC Entlebuch 2/0 (0:5).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 05:12 Uhr.