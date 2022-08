3. Liga, Gruppe 1 Wiederum drei Punkte für Zug 94 bei Sieg gegen Steinhausen Zug 94 hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Steinhausen setzt es auswärts ein 4:0 ab.

(chm)

Das Tor von Bruno David Aires Lopes in der 10. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Zug 94. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zug 94 stellte Daniel Marquez in Minute 12 her. Nach einem Eigentor von Cristian Tramontano hiess es in der 29. Minute 3:0 für Zug 94. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joan David Avila Romero in der 65. Minute, als er für Zug 94 zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Steinhausen gab es vier gelbe Karten. Bei Zug 94 erhielten Daniel Marquez (55.) und Nikola Veljkovic (69.) eine gelbe Karte.

Zug 94 liegt nach Spiel 2 auf Rang 4. Im nächsten Spiel kriegt es Zug 94 zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Schwyz. Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

In der Tabelle steht Steinhausen nach dem zweiten Spiel auf Rang 9. Auf Steinhausen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das achtplatzierte Team FC Muotathal, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: SC Steinhausen - Zug 94 II 0:4 (0:3) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 10. Bruno David Aires Lopes 0:1. 12. Daniel Marquez 0:2. 29. Eigentor (Cristian Tramontano) 0:3.65. Joan David Avila Romero 0:4. – Steinhausen: Dario Buob, Cristian Tramontano, Raphael Beck, Sandro Baumann, Nedeljko Lukic, Igor Tadic, Flavio Fruci, Sandro Gerber, Kevin Sigrist, Matthew Dos Santos Mendes, Cédric Hürlimann. – Zug 94: Robert Kukeli, Robin Baumann, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Mattia Hanusch, Daniel Marquez, Armin Pasalic, Bruno David Aires Lopes, Yannis Wittwer, Nikola Veljkovic, Nicola Parente, Valentin Bagavac. – Verwarnungen: 35. Raphael Beck, 55. Daniel Marquez, 55. Matthew Dos Santos Mendes, 58. Sandro Baumann, 61. Daniele Michienzi, 69. Nikola Veljkovic.

