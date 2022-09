Frauen 2. Liga Willisau bezwingt Escholzmatt-Marbach Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Willisau zuhause gegen Escholzmatt-Marbach 3:1. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

Janine Dubach eröffnete in der 3. Minute das Skore, als sie für Willisau das 1:0 markierte. Mit ihrem Tor in der 23. Minute brachte Corina Sidler Willisau mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Laura Spiess baute in der 60. Minute die Führung für Willisau weiter aus (3:0). Lorena Theiler sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Escholzmatt-Marbach: sie traf in der 87. Minute zum 1:3

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Willisau nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Willisau spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Horw (Rang 7). Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Nach dem zweiten Spiel steht Escholzmatt-Marbach auf dem zehnten Rang. Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Sursee (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 10. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Willisau - Team Region Entlebuch 3:1 (2:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 3. Janine Dubach 1:0. 23. Corina Sidler 2:0. 60. Laura Spiess 3:0. 87. Lorena Theiler 3:1. – Willisau: Janine Arnold, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Vera Emmenegger, Laura Spiess, Sina Schürmann, Laura Egli, Katja Birrer, Janine Dubach, Corina Sidler. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Michèle Bieri, Tamara Emmenegger, Julia Wicki, Tabea Emmenegger, Fiona Riedweg, Olivia Karin Unternährer, Deborah Müller, Lorena Theiler, Leandra Limacher, Rebekka Studer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 01:01 Uhr.

