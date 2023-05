2. Liga Willisau entscheidet Spitzenspiel gegen Goldau für sich – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Willisau reiht Sieg an Sieg: Gegen Goldau hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Das Skore eröffnete Konrad Huser in der 2. Minute. Er traf für Goldau zum 1:0. Der Ausgleich für Willisau fiel in der 31. Minute, als Marco Steinegger ins eigene Tor traf. In der 39. Minute gelang Eduard Nikmengjaj der Führungstreffer zum 2:1 für Willisau.

Simon Unternährer erhöhte in der 48. Minute zur 3:1-Führung für Willisau. Willisau erhöhte in der 73. Minute seine Führung durch Arbias Binaku weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Jozef Simoni in der 93. Minute her, als er für Goldau auf 2:4 verkürzte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Bei Goldau erhielten Jozef Simoni (42.), Besard Ademi (71.) und Lukas Horath (89.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Willisau, nämlich für Arbias Binaku (35.).

In der Abwehr gehört Willisau zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 24 Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Willisau. 48 Punkte bedeuten Rang 2. Für Willisau ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Willisau zuhause mit FC Entlebuch (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Nach der Niederlage büsst Goldau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 45 Punkten auf Rang 3. Goldau hat bisher 14mal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Goldau spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Altdorf (Rang 13). Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: SC Goldau - FC Willisau 2:4 (1:2) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 2. Konrad Huser 1:0. 31. Eigentor (Marco Steinegger) 1:1.39. Eduard Nikmengjaj 1:2. 48. Simon Unternährer 1:3. 73. Arbias Binaku 1:4. 93. Jozef Simoni (Penalty) 2:4. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Luca Sommaruga, Carl Alois Gabriel Persson, Philipp Ulrich, Konrad Huser, Dario Schelbert, Jozef Simoni, Tobias Walker, Julet Ademi, Lars Zumbühl. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Elia Lustenberger, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Tim Bossart, Mike Lütolf, Simon Unternährer, Andrin Marbach, Avni Hasanramaj, Arbias Binaku, Eduard Nikmengjaj. – Verwarnungen: 35. Arbias Binaku, 42. Jozef Simoni, 71. Besard Ademi, 89. Lukas Horath.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 05:58 Uhr.