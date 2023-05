4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Willisau gewinnt erstmals beim Spiel gegen Buttisholz Willisau hat am Sonntag zuhause Buttisholz besiegt und hat damit im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Jonas Steiger in der 35. Minute. Er traf für Willisau zum 1:0. Kevin Rölli sorgte in der 51. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Willisau. Gian Brunner sorgte in der 72. Minute für Buttisholz für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Younes Abouri sorgte in der 76. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Willisau. Das letzte Tor der Partie erzielte Martin Gerber, der in der 88. Minute die Führung für Willisau auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Delacher von Buttisholz erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Willisau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 1.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 7 Tore erzielte.

Unverändert liegt Willisau auf Rang 7. Das Team hat vier Punkte. Willisau hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Willisau geht es auswärts gegen FC Sempach b (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Buttisholz liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Buttisholz hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Buttisholz verlor zudem erstmals zuhause.

Für Buttisholz geht es zuhause gegen FC Gunzwil (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (25. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Willisau - FC Buttisholz 4:1 (1:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 35. Jonas Steiger 1:0. 51. Kevin Rölli 2:0. 72. Gian Brunner 2:1. 76. Younes Abouri 3:1. 88. Martin Gerber 4:1. – Willisau: Jonas Achermann, Sandro Fischer, Aurel Kneubühler, Marc Niederberger, Fabian Waltisberg, Jozef Chovancak, Younes Abouri, Kevin Rölli, Martin Gerber, Jonas Staffelbach, Jonas Steiger. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Timon Kaufmann, Dominik Jetishi, Léon Ziswiler, Gian Brunner, Marco Delacher, Manuel Grüter, Adrian Grüter, Robin Wäfler, Nils Brunner, Dominik Epli. – Verwarnungen: 60. Marco Delacher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 00:37 Uhr.