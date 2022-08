Frauen 2. Liga Willisau gewinnt im Auftaktspiel klar gegen Sursee Zum Saisonauftakt gewinnt Willisau zuhause gegen Sursee 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Willisau fielen in nur sieben Minuten: Janine Dubach erzielte in der 63. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Willisau. Laura Spiess sorgte in der 65. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Willisau. Nadja Lanz schoss das 3:0 (70. Minute) für Willisau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Willisau nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Willisau spielt zum nächsten Mal daheim gegen Team Region Entlebuch (Platz 6). Das Spiel findet am 4. September statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Nach dem ersten Spiel steht Sursee auf dem zehnten Rang. Sursee tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Nebikon an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Willisau - FC Sursee 3:0 (0:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 63. Janine Dubach 1:0. 65. Laura Spiess 2:0. 70. Nadja Lanz 3:0. – Willisau: Janine Arnold, Sofie Merz, Laura Egli, Emanuella Mirakaj, Vera Emmenegger, Katja Birrer, Lara Suppiger, Sina Schürmann, Laura Spiess, Nadja Lanz, Corina Sidler. – Sursee: Iliriana Brahimi, Alisha Wechsler, Melina Castaño, Sabrina Castaño, Caroline Bregenzer, Dominique Van den Heuvel, Viviane Schumacher, Sira Hodel, Eline Haller, Eileen Schilliger, Sabrina Lustenberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

