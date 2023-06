4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Willisau gewinnt klar gegen Triengen Willisau gewinnt am Samstag zuhause gegen Triengen 5:0.

In der 35. Minute schoss Jonas Steiger Willisau mittels Elfmeter in Führung (1:0). Jonas Staffelbach sorgte in der 70. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Willisau. Willisau erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Nic Glover weiter auf 3:0.

Mit einem weiteren Tor erhöhte Nic Glover für Willisau auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Das letzte Tor der Partie erzielte Jonas Staffelbach, der in der 83. Minute die Führung für Willisau auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Triengen erhielten Manuel Joaquim Resende Patricio (18.) und Joao Manuel Teixeira Marta (38.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Willisau, nämlich für Jonas Staffelbach (85.).

In der Defensive hat Willisau in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 13 erzielten Toren Rang 2.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Willisau. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 5. Willisau hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Willisau siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Willisau wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Grosswangen-Ettiswil, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (14.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Für Triengen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 8. Für Triengen ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Triengen gingen unentschieden aus. Triengen verlor zudem erstmals zuhause.

Triengen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Buttisholz (Platz 7). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Willisau - FC Triengen 2 5:0 (1:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 35. Jonas Steiger (Penalty) 1:0.70. Jonas Staffelbach 2:0. 75. Nic Glover 3:0. 80. Nic Glover 4:0. 83. Jonas Staffelbach 5:0. – Willisau: Jonas Achermann, Marco Meier, Aurel Kneubühler, Marc Niederberger, Philip Arnold, Jozef Chovancak, Younes Abouri, Kilian Sidler, Martin Gerber, Jonas Staffelbach, Jonas Steiger. – Triengen: Flavio Santos Marques, Maicon Da Silva Bonifacio, Manuel Joaquim Resende Patricio, Adis Seferovic, Marcio Cardoso, Micael Alexandre Marques Teixeira, Joao Manuel Teixeira Marta, Claudio Manuel Marques Teixeira, Vitor Manuel Pires Ramos, Mauro Ferreira Da Rocha, Darko Mijailovic. – Verwarnungen: 18. Manuel Joaquim Resende Patricio, 38. Joao Manuel Teixeira Marta, 85. Jonas Staffelbach.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6:

Tabelle

