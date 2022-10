4. Liga, Gruppe 5 Willisau holt gegen Nebikon ersten Saisonsieg – Nebikon verliert wegen Eigentor Im sechsten Spiel ist es endlich soweit: Willisau hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Nebikon gewinnt die Mannschaft am Sonntag zuhause 1:0.

(chm)

Das einzige Tor der Partie war ein Eigentor. Pechvogel war Raphael Kaufmann. Er traf in der 83. Minute zum 1:0 ins eigene Tor.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Willisau für Roland Heller (19.) und Kevin Rölli (44.). Keine einzige Karte erhielt Nebikon.

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Willisau. Das Team bleibt Schlusslicht. Drei Punkte bedeuten Rang 10. Der erste Sieg der Saison für Willisau folgt nach fünf Niederlagen und null Unentschieden. Willisau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Willisau tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Knutwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Für Nebikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Nebikon hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Für Nebikon geht es daheim gegen FC Triengen 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (7. Oktober) (20.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: FC Willisau - SC Nebikon 1:0 (0:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tor: 83. Eigentor (Raphael Kaufmann) 1:0. – Willisau: Jonas Achermann, Sandro Fischer, Roland Heller, Raphael Bucheli, Fabian Waltisberg, Matteo Meier, Martin Gerber, Kevin Rölli, Pascal Rölli, Kilian Sidler, Jonas Staffelbach. – Nebikon: Christopher Hodel, Raphael Kaufmann, Filipe Andrade, Marco Stutz, Martin Hodel, Jannick Kaufmann, Adis Omeri, Fabian Schürmann, Paolo Studer, Anel Jukic, Albin Arifi. – Verwarnungen: 19. Roland Heller, 44. Kevin Rölli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 22:30 Uhr.

