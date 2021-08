Frauen 2. Liga Willisau holt sich drei Punkte gegen Adligenswil Willisau hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Adligenswil setzt es zuhause ein 4:2 ab.

(chm)

Den Auftakt machte Julia Imbach, die in der 20. Minute für Willisau zum 1:0 traf. Der Treffer fiel mittels Penalty. Willisau baute die Führung in der 29. Minute (Janine Dubach) weiter aus (2:0). Adligenswil kam in der 47. Minute auf ein Tor heran, als Gina Rast per Elfmeter zum 1:2 traf.

Janine Dubach sorgte in der 62. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Willisau. Julia Küher sorgte in der 65. Minute für Adligenswil für den Anschlusstreffer zum 2:3. Das letzte Tor der Partie fiel in der 83. Minute, als Corina Sidler für Willisau auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Willisau mit sechs Punkten auf dem dritten Rang. Für Willisau geht es auswärts gegen FC Kickers Luzern weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (16.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Nach dem zweiten Spiel steht Adligenswil mit null Punkten auf dem zwölften Rang. Adligenswil trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team SK Root. Die Partie findet am 5. September statt (16.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Willisau - FC Adligenswil 4:2 (2:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 20. Julia Imbach (Penalty) 1:0.29. Janine Dubach 2:0. 47. Gina Rast (Penalty) 2:1.62. Janine Dubach 3:1. 65. Julia Küher 3:2. 83. Corina Sidler 4:2. – Willisau: Andrea Ambühl, Vera Emmenegger, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Sofie Merz, Katja Birrer, Janine Dubach, Sina Schürmann, Corina Sidler, Lyenn Heller, Nadja Egli. – Adligenswil: Sabrina Piazza, Aline Ach, Vivienne Bucher, Ramona Imhof, Julia Bucher, Gina Rast, Noelja Bättig, Alexandra Hirsiger, Matilda Schmidli, Milena Betschart, Julia Küher. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: SK Root - Team Region Entlebuch 4:1, FC Willisau - FC Adligenswil 4:2, Team Uri Frauen I - FC Horw 8:1

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 2 Spiele/6 Punkte (11:1). 2. SK Root 2/6 (10:2), 3. FC Willisau 2/6 (5:2), 4. SG Stans-Engelberg 1/3 (2:1), 5. Team Region Entlebuch 2/3 (3:5), 6. FC Horw 2/3 (5:10), 7. FC Kickers Luzern 1/0 (1:2), 8. FC Luzern Frauen 2 1/0 (0:1), 9. SC Nebikon 1/0 (2:4), 10. FC Lugano Femminile II 1/0 (0:3), 11. FC Küssnacht a/R 1/0 (1:6), 12. FC Adligenswil 2/0 (3:6).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 16:58 Uhr.