2. Liga Willisau lässt sich von Obergeissenstein kein Bein stellen – Später Siegtreffer Willisau siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Obergeissenstein: Der Tabellendritte siegt auswärts 2:1 gegen den Tabellenzehnten.

Willisau geriet zunächst in Rückstand, als Michael Stalder in der 11. Minute die zwischenzeitliche Führung für Obergeissenstein gelang. In der 20. Minute glich Willisau jedoch aus und ging in der 86. Minute in Führung. Torschützen waren Eduard Nikmengjaj und Altin Gashi.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Willisau sah Elia Lustenberger (42.) die rote Karte. Gelb erhielt Elia Lustenberger (23.). Bei Obergeissenstein sah Reto Albisser (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Reto Albisser (15.), Michael Stalder (62.) und Danny Kok (84.).

In der Abwehr gehört Willisau zu den Besten: Die total 16 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.9 Toren pro Match (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Willisau um einen Platz nach vorne. 34 Punkte bedeuten Rang 2. Für Willisau ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Willisau in einem Heimspiel mit FC Sins I (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (5. April) (20.15 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Mit der Niederlage rückt Obergeissenstein in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 20 Punkten neu Platz 11. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Obergeissenstein tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Goldau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.15 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Willisau 1:2 (1:1) - Wartegg, Luzern – Tore: 11. Michael Stalder 1:0. 20. Eduard Nikmengjaj 1:1. 86. Altin Gashi 1:2. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Lucas Caluori, Danny Kok, Christian Mutter, Reto Albisser, Samuel Stalder, Reyneri Rodriguez Estrada, Michael Stalder, Miro Bassi, Bleron Ramadani, David Komani. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Andrin Marbach, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Elia Lustenberger, Mike Lütolf, Eduard Nikmengjaj, Avni Hasanramaj, Tim Bossart, Milos Mitrovic, Altin Gashi. – Verwarnungen: 15. Reto Albisser, 23. Elia Lustenberger, 62. Michael Stalder, 84. Danny Kok – Ausschlüsse: 42. Elia Lustenberger, 60. Reto Albisser.

Datenstand: 02.04.2023 19:05 Uhr.