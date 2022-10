4. Liga, Gruppe 5 Willisau mit Auswärtssieg bei Grosswangen-Ettiswil – Später Siegtreffer durch Jonas Staffelbach Sieg für Willisau: Gegen Grosswangen-Ettiswil gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Willisau geriet zunächst in Rückstand, als Marco Hofstetter in der 32. Minute Grosswangen-Ettiswil 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von neun Minuten brachten aber für Willisau die Wende. Zuerst erzielte Martin Gerber (80.) den Ausgleich. Jonas Staffelbach schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Willisau.

Bei Willisau erhielten Marvin Marbach (92.) und Kevin Rölli (92.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Grosswangen-Ettiswil für Noe Marti (54.) und Severin Fischer (90.).

Willisau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Für Willisau ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Willisau ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Grosswangen-Ettiswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 9. Grosswangen-Ettiswil hat bisher zweimal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Grosswangen-Ettiswil ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Willisau 1:2 (1:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 32. Marco Hofstetter 1:0. 80. Martin Gerber 1:1. 89. Jonas Staffelbach 1:2. – Grosswangen-Ettiswil: Nicola Marti, Lukas Wüest, Joel Mehr, Kilian Bucher, Jonas Stalder, Marco Leupi, Marco Hofstetter, Simon Grüter, Noe Marti, Lukas Häfliger, Jan Bättig. – Willisau: Yasin Bussmann, Philip Arnold, Roland Heller, Raphael Bucheli, Fabian Waltisberg, Marco Meier, Michael Bucheli, Kevin Rölli, Martin Gerber, Marvin Marbach, Jonas Staffelbach. – Verwarnungen: 54. Noe Marti, 90. Severin Fischer, 92. Marvin Marbach, 92. Kevin Rölli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:29 Uhr.

