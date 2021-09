2. Liga Willisau mit Sieg gegen Aegeri Sieg für Willisau: Gegen Aegeri gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:0.

(chm)

In der 27. Minute schoss Josef Ctvrtnicek Willisau mittels Elfmeter in Führung (1:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvan Waltisberg in der 49. Minute. Er traf zum 2:0 für Willisau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Aegeri für Sandro Meier (27.) und Cristiano Rodrigues (49.). Eine Verwarnung gab es für Willisau, nämlich für Jakub Hrustinec (81.).

In der Abwehr gehört Willisau zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Willisau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Willisau hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Willisau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Cham II. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (14.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Nach der Niederlage büsst Aegeri einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 12. Aegeri hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aegeri in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Emmen. Das Spiel findet am 25. September statt (16.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Willisau - FC Aegeri 2:0 (1:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 27. Josef Ctvrtnicek (Penalty) 1:0.49. Silvan Waltisberg 2:0. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Kevin Müller, Zdenek Weickert, Marco Imgrüt, Aurel Kneubühler, Silvan Waltisberg, Jakub Hrustinec, Simon Unternährer, Simon Brun, Josef Ctvrtnicek, Tobias Müller. – Aegeri: Mihajlo Vuckovic, Elmar Lüönd, Josip Bosnjak, Marco Schwarzenberger, Sandro Meier, Jozef Simoni, Neil Rogenmoser, Dusan Ilic, Adnan Becirbasic, Cristiano Rodrigues, Michael Schwarzenberger. – Verwarnungen: 27. Sandro Meier, 49. Cristiano Rodrigues, 81. Jakub Hrustinec.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - FC Sempach 1:3, FC Willisau - FC Aegeri 2:0, FC Sarnen - FC Rothenburg 1:3, SC Obergeissenstein - FC Stans 2:2, SC Emmen - FC Sins 3:0, Luzerner SC - SC Cham II 2:4

Tabelle: 1. SC Cham II 6 Spiele/15 Punkte (18:9). 2. SC Emmen 6/13 (13:6), 3. Luzerner SC 6/13 (16:12), 4. FC Sempach 6/12 (15:7), 5. FC Hochdorf 6/10 (14:11), 6. FC Sins 6/9 (9:10), 7. FC Willisau 6/9 (8:9), 8. SC Obergeissenstein 6/8 (7:10), 9. FC Altdorf 5/7 (10:9), 10. FC Littau 6/6 (11:13), 11. FC Rothenburg 5/5 (5:8), 12. FC Aegeri 6/4 (7:15), 13. FC Sarnen 6/4 (6:11), 14. FC Stans 6/2 (4:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2021 20:38 Uhr.