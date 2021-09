2. Liga Willisau mit Sieg gegen Stans Willisau gewinnt am Samstag zuhause gegen Stans 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Willisau: Marco Imgrüt brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. In der 39. Minute baute Simon Unternährer den Vorsprung für Willisau auf zwei Tore aus (2:0). In der 79. Minute gelang Stans (Nicolas Schneuwly) der Anschlusstreffer (1:2). Per Penalty erhöhte Marco Imgrüt in der 93. Minute zum 3:1 für Willisau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Stans für Ramon Barmettler (60.) und Fabian Howald (88.). Eine Verwarnung gab es für Willisau, nämlich für Josef Ctvrtnicek (41.).

Willisau verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Willisau hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren. Willisau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Willisau auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Sins (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Stans liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 14. Das Team hat einen Punkt. Für Stans war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Stans in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Emmen. Die Partie findet am 14. September statt (20.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Willisau - FC Stans 3:1 (2:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 24. Marco Imgrüt 1:0. 39. Simon Unternährer 2:0. 79. Nicolas Schneuwly 2:1. 93. Marco Imgrüt (Penalty) 3:1. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Marco Imgrüt, Kevin Müller, Zdenek Weickert, Lionel Peter, Simon Unternährer, Silvan Waltisberg, Jakub Hrustinec, Simon Brun, Josef Ctvrtnicek, Tobias Müller. – Stans: Elias Ullrich, Luca Moser, Livio Bühler, André Christen, Luca Cadlini, Nando Wyrsch, Sandro Howald, Fabio Gisler, Ramon Barmettler, Marc Kuster, Lars Burgener. – Verwarnungen: 41. Josef Ctvrtnicek, 60. Ramon Barmettler, 88. Fabian Howald.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - FC Rothenburg 4:1, FC Willisau - FC Stans 3:1, SC Obergeissenstein - FC Sempach 2:1, SC Emmen - FC Littau 3:1, SC Cham II - FC Sins 3:0

Tabelle: 1. Luzerner SC 4 Spiele/10 Punkte (13:8). 2. SC Cham II 4/9 (11:6), 3. SC Emmen 4/7 (7:6), 4. FC Hochdorf 4/7 (12:7), 5. SC Obergeissenstein 4/7 (4:5), 6. FC Sins 4/6 (7:7), 7. FC Willisau 4/6 (6:7), 8. FC Sempach 4/6 (9:6), 9. FC Altdorf 3/4 (7:6), 10. FC Sarnen 3/4 (5:5), 11. FC Aegeri 4/4 (6:10), 12. FC Littau 4/3 (7:10), 13. FC Rothenburg 4/2 (2:7), 14. FC Stans 4/1 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 06:37 Uhr.