2. Liga Willisau stolpert gegen Altdorf – Fabian Nickel als Matchwinner Altdorf hat am Sonntag gegen Willisau die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 1:0.

Das einzige Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 1. Minute schoss Fabian Nickel das 1:0.

Gelbe Karten gab es bei Altdorf für Silvan Christen (14.), Dmytro Gryshchenko (22.) und Manuel Ruhstaller (22.). Die einzige gelbe Karte bei Willisau erhielt: Elia Lustenberger (65.)

Altdorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Altdorf hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Als nächstes trifft Altdorf auswärts mit SC Obergeissenstein (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Willisau ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. 24 Punkte bedeuten Rang 2. Für Willisau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes tritt Willisau in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team SC Goldau zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Altdorf - FC Willisau 1:0 (1:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tor: 1. Fabian Nickel 1:0. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Raphael Herger, Philipp Zurfluh, Dario Zgraggen, André Bissig, Dmytro Gryshchenko, Mateus Souza da Silva Fonte, Manuel Ruhstaller, Silvan Christen, Tobias Nickel, Fabian Nickel. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Nic Glover, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Elia Lustenberger, Mike Lütolf, Tim Bossart, Avni Hasanramaj, Arbias Binaku, Simon Unternährer, Altin Gashi. – Verwarnungen: 14. Silvan Christen, 22. Dmytro Gryshchenko, 22. Manuel Ruhstaller, 65. Elia Lustenberger.

