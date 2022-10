2. Liga Willisau stolpert gegen Hochdorf – Siegesserie von Willisau gebrochen Überraschung bei Hochdorf gegen Willisau: Der Tabellenzehnte (Hochdorf) hat am Samstag zuhause den Tabellenersten deutlich 4:0 besiegt.

(chm)

Kim Marolf schoss Hochdorf in der 3. Minute zur 1:0-Führung. Raphael Wildisen sorgte in der 10. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hochdorf. Kim Marolf baute in der 56. Minute die Führung für Hochdorf weiter aus (3:0). Marcell Wicki schoss das 4:0 (61. Minute) für Hochdorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Hochdorf, nämlich für Brian Közle (74.). Eine Verwarnung gab es für Willisau, nämlich für Sascha Kokanovic (47.).

In den bisherigen Spielen ist Hochdorf nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Hochdorf die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Willisau lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Hochdorf. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.8 (Rang 1).

Hochdorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 6. Hochdorf hat bisher viermal gewonnen und fünfmal verloren.

Hochdorf tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Goldau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (16.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Trotz der Niederlage bleibt Willisau auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 24 Punkte auf dem Konto. Nach acht Siegen in Serie verliert Willisau erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Willisau auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Altdorf. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (14.30 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Willisau 4:0 (2:0) - Arena, Hochdorf – Tore: 3. Kim Marolf 1:0. 10. Raphael Wildisen 2:0. 56. Kim Marolf 3:0. 61. Marcell Wicki 4:0. – Hochdorf: Roman Feer, Christian Hofmann, Brian Közle, Roger Haldi, Sandro Frischkopf, Raphael Wildisen, Gian Bucher, Albert Rudaj, Livio Lombardo, Marcell Wicki, Kim Marolf. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Nic Glover, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Elia Lustenberger, Silvan Waltisberg, Simon Unternährer, Avni Hasanramaj, Aurel Kneubühler, Arbias Binaku, Altin Gashi. – Verwarnungen: 47. Sascha Kokanovic, 74. Brian Közle.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 21:47 Uhr.

