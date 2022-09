Frauen 2. Liga Willisau stolpert gegen Horw – Tiziana Rothenfluh mit Siegtor Überraschender Sieg für Horw: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Willisau (2. Rang) zuhause 2:1 geschlagen. Zugleich war es für Horw im dritten Spiel der erste Sieg der Saison.

Horw geriet zunächst in Rückstand, als Janine Dubach in der 53. Minute die zwischenzeitliche Führung für Willisau gelang. In der 54. Minute glich Horw jedoch aus und ging in der 79. Minute in Führung. Torschützinnen waren Fabienne Engel und Tiziana Rothenfluh.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sarah Bürgi von Horw erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Horw von Rang 7 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Horw hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Horw spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Team Region Entlebuch (Platz 10). Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Willisau steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 2). Das Team hat sechs Punkte. Willisau hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Willisau zuhause mit FC Küssnacht a/R (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Horw - FC Willisau 2:1 (0:0) - Seefeld, Horw – Tore: 53. Janine Dubach 0:1. 54. Fabienne Engel 1:1. 79. Tiziana Rothenfluh 2:1. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Tiziana Rothenfluh, Kimberly Burch, Ramona Heer, Lana Kronenberg, Paula Barmettler, Ingrid Geisser. – Willisau: Andrea Ambühl, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Corina Sidler, Lara Suppiger, Sina Schürmann, Laura Egli, Katja Birrer, Janine Dubach, Nadja Lanz. – Verwarnungen: 86. Sarah Bürgi.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

