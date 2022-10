3. Liga, Gruppe 3 Wolhusen gewinnt erstmals beim Spiel gegen Nottwil – Alain Brunner trifft dreimal Erster Saisonsieg für Wolhusen nach sieben Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag auswärts beim 3:1 gegen Nottwil zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wolhusen: Alain Brunner brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Nottwil traf Joel Burkhardt in der 16. Minute. In der 26. Minute gelang Alain Brunner der Führungstreffer zum 2:1 für Wolhusen. Wolhusen baute in der 51. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Alain Brunner.

Bei Nottwil sah David Renggli (29.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Enver Dodaj (94.) und Heinz Schumacher (94.). Gelbe Karten gab es bei Wolhusen für Cyrill Marbacher (71.) und Daniel Brunner (80.).

Mit dem Sieg liegt Wolhusen neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 10. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Wolhusen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Wolhusen wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Wauwil-Egolzwil, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Sport).

Nottwil taucht nach der Niederlage unter den Strich. Vier Punkte bedeuten Rang 12. Es verliert zwei Plätze. Für Nottwil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Nottwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (6. Oktober) statt (20.15 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Nottwil - FC Wolhusen 1:3 (1:2) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 5. Alain Brunner 0:1. 16. Joel Burkhardt 1:1. 26. Alain Brunner 1:2. 51. Alain Brunner 1:3. – Nottwil: Colin Thijs, Nicola Lichtsteiner, Thibault Jufer, Pascal Bühlmann, Arno Wildi, Nicolas Stephan, Nico Blöchliger, Cornel Schmidiger, David Renggli, Joel Burkhardt, Jarno Ineichen. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Yanick Zurkirchen, Michael Wirz, Adrian Brunner, Jonas Wicki, Tim Schöpfer, Pashk Berisha, Daniel Brunner, Dario Marti, Alain Brunner. – Verwarnungen: 71. Cyrill Marbacher, 80. Daniel Brunner, 94. Enver Dodaj, 94. Heinz Schumacher – Ausschluss: 29. David Renggli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 03:07 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.