3. Liga, Gruppe 3 Wolhusen siegt gegen Wauwil Sieg für Wolhusen: Gegen Wauwil gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Wolhusen: Alain Brunner brachte seine Mannschaft in der 38. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wolhusen stellte Valerian Duhanaj in Minute 49 her. Der Anschlusstreffer für Wauwil zum 1:2 kam in der 61. Minute. Verantwortlich dafür war Ivan Bijelic. Das letzte Tor der Partie fiel in der 75. Minute, als Jonas Wicki die Führung für Wolhusen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wolhusen erhielten Yanick Zurkirchen (74.) und Samuel Frokaj (89.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Wauwil erhielt: Zeljko Karajcic (65.)

Der Sieg brachte Wolhusen über den Strich. 19 Punkte bedeuten Rang 10. Es macht einen Platz gut. Neu am Tabellenende liegt FC Escholzmatt-Marbach. Wolhusen hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wolhusen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Buttisholz (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Nach der Niederlage büsst Wauwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Wauwil erstmals wieder.

Wauwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Escholzmatt-Marbach (Platz 12). Das Spiel findet am Dienstag (9. Mai) statt ( Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Wauwil-Egolzwil 3:1 (1:0) - Blindei, Wolhusen – Tore: 38. Alain Brunner 1:0. 49. Valerian Duhanaj 2:0. 61. Ivan Bijelic 2:1. 75. Jonas Wicki 3:1. – Wolhusen: David Wicki, Rafael Lage, Roland Burri, Adrian Brunner, Joel Hänsli, Levin Studer, Jonas Wicki, Yanick Zurkirchen, Valerian Duhanaj, Michael Stöckli, Alain Brunner. – Wauwil: Nikolai Strässle, Lukas Achermann, Patrick Roos, Predrag Karajcic, Noah Tschopp, Miroslav Marjanovic, Leke Dushi, Zeljko Karajcic, Ramon Koller, Ivan Bijelic, Robin Gassmann. – Verwarnungen: 65. Zeljko Karajcic, 74. Yanick Zurkirchen, 89. Samuel Frokaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 22:51 Uhr.