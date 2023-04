3. Liga, Gruppe 3 Wolhusen sorgt bei Grosswangen-Ettiswil für Überraschung Wolhusen hat am Dienstag gegen Grosswangen-Ettiswil die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 2:0.

(chm)

In der 35. Minute war es an Daniel Brunner, Wolhusen 1:0 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alain Brunner in der 65. Minute. Er traf zum 2:0 für Wolhusen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Daniel Brunner von Wolhusen erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg liegt Wolhusen neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team rückt damit einen Platz vor. Neu am Tabellenende liegt FC Escholzmatt-Marbach. Wolhusen hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wolhusen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Nottwil (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Samstag (29. April) statt (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Nach der Niederlage muss Grosswangen-Ettiswil die Tabellenführung abgeben. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Grosswangen-Ettiswil hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Grosswangen-Ettiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Sursee (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. April) (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Grosswangen-Ettiswil 2:0 (1:0) - Blindei, Wolhusen – Tore: 35. Daniel Brunner 1:0. 65. Alain Brunner 2:0. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Roland Burri, Adrian Brunner, Joel Hänsli, Jonas Wicki, Yanick Zurkirchen, Daniel Brunner, Levin Studer, Dario Marti, Alain Brunner. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Florian Goller, Elias Wälti, Nevio Inäbnit, Marvin Wirz, Albion Ajdini, Remo Zeder, Pirmin Vonwyl, Cyrill Gehrig, Valbon Neziri, Tobias Müller. – Verwarnungen: 75. Daniel Brunner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.04.2023 22:34 Uhr.